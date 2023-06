C à vous du 22 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 22 juin 2023, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 22 juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 Climat, inégalités… un sommet international à Paris pour repenser les relations Nord-Sud. Najat Vallaud-Belkacem, directrice Générale ONE, présidente de France terre d’asile, présidente du conseil stratégique de Tent for Refugees, est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Roman Polanski à l’affiche d’un documentaire bientôt au cinéma. On en parle avec Michèle Halberstadt, directrice générale d’ARP France, qui distribue le documentaire “Promenade à Cracovie” en salle le 5 juin

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Hugo Bourny, chef du Hugo Bourny, dans le 8ème arrondissement de Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Jérémy Zag pour “Miraculous – Le film” en salle le 5 juillet et le spectacle immersif sur la Seine “La croisière Miraculous” à partir du 3 juin; et Thierry Ardisson pour l’émission “Hôtel du Temps” consacrée à Coluche, diffusée demain à 21h10

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 22 juin 2023 à 19h sur France 5.



Publicité