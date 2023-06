Ici tout commence spoiler : la vie d’Enzo va basculer (vidéo épisode du 28 juin)

Ici tout commence spoiler – Enzo est l’une des principales victimes de l’accident de train dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, sa vie va s’écrouler dans quelques jours…

Enzo a subit une opération d’urgence mais c’est un échec. Vic apprend qu’il ne pourra peut être plus jamais remarché !







A l’institut, Vic est au plus mal. L’opération d’Enzo a été un échec. Le verdict est tombé : Enzo a peu de chances de remarcher un jour. Vic se confie à Billie, elle culpabilise et se sent responsable de son état. En cause, le fait qu’elle l’ait encouragé à faire partie du jury ! Billie lui dit que c’est pas du tout de sa faute, l’accident ne pouvait pas se prévoir…

Vic craint la réaction d’Enzo, qui va apprendre la terrible nouvelle. Sa vie va basculer…

