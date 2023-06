Koh-Lanta : Denis Brogniart bientôt remplacé ?

Pour beaucoup, Koh-Lanta est étroitement lié à son animateur emblématique, Denis Brogniart. Mais l’animateur pourrait bien être remplacé, si l’on en croit les informations de Guillaume Genton, chroniqueur de la matinale d’Europe 2.







« J’ai un scoop sur Koh-Lanta. Vous savez que TF1 a débauché, il n’y a pas longtemps Isabelle Ithurburu pour présenter 50’ min Inside. TF1 aimerait qu’Isabelle Ithurburu présente Koh-Lanta à la place de Denis Brogniart » a lâché le chroniqueur.







« TF1 veut mettre plus de femmes à l’antenne. Isabelle aura une seule émission par semaine, elle aura du temps pour faire le jeu d’aventures. » a précisé Guillaume Genton.

Une info, qui si elle venait à être confirmée, devrait secouer plus d’un fan de Koh-Lanta ! Mais rassurez-vous, la prochaine saison du jeu d’aventures de TF1 a déjà été tournée et Denis Brogniart est aux commandes. Elle sera diffusée prochainement sur TF1.



Denis Brogniart accusé de harcèlement moral

Rappelons que Denis Brogniart était au coeur d’accusations de harcèlement moral en janvier dernier. Voici avait alors publié le résultat d’une longue et publié les témoignages de plusieurs anciennes collaboratrices de Denis Brogniart, qui le décrivaient comme quelqu’un de colérique et même humiliant envers les femmes.

Une enquête interne aurait même été menée au sein de TF1 mais sans qu’aucune sanction ne soit pris à l’encontre de l’animateur très populaire. Denis avait ensuite reconnu les faits et s’était excusé.

« Je suis très engagé, perfectionniste et à l’occasion de deux directs sur TF1, où la pression est très intense, j’ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes et je le regrette. Rien ne justifie mon comportement, qui faisait suite à certaines difficultés. Ces faits isolés ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect et la bienveillance que j’entretiens avec les équipes techniques et rédactionnelles des programmes auxquels je participe depuis 30 ans. Je tiens à présenter mes excuses à celles et ceux que j’ai pu blesser » avait déclaré l’animateur de TF1.