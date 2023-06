« La malédiction du Lys » : votre téléfilm avec David Baïot ce soir sur France 3 (10 juin)

« La malédiction du Lys » au programme TV du 10 juin 2023 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « La malédiction du Lys » avec David Baïot (Plus belle la vie).







« La malédiction du Lys » : l’histoire

Un promoteur immobilier et candidat à la mairie de Bordeaux est retrouvé assassiné à son domicile selon un rituel réservé, deux siècles plus tôt, aux esclaves noirs fugitifs.

Découvert par ses plus proches amis, tous sont issus, comme la victime, de grandes familles bordelaises au passé trouble durant la traite négrière.

Sur place, Clémence Lacoste, capitaine de police habituée au terrain, Bordelaise pure souche, est contrainte de faire équipe avec un Parisien, le lieutenant Antoine Rosy, très élégant, plus bureaucrate qu’homme d’action…

Pour éclaircir ce meurtre et sa mise en scène troublante, nos deux héros vont devoir s’allier pour mettre en lumière des éléments enfouis de l’histoire de Bordeaux… mais surtout de leur propre passé et origines.

Interprètes et personnages

Avec Erika Sainte (Clémence), David Baïot (Antoine), Christophe Favre (Girard), Jeanne Bournaud (Daphne), Frédéric Andrau (Stephane Martinez), Vincent Lecoeur (Baptiste Moulinas), Florent Cheippe (Romuald Claverie)



« La malédiction du Lys » : la bande-annonce

🔍 Ils vont devoir collaborer pour résoudre une enquête complexe… « 𝗟𝗮 𝗺𝗮𝗹𝗲́𝗱𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗟𝘆𝘀 » avec Erika Sainte et David Baïot, c'est samedi à 21.10 ! pic.twitter.com/2Byp4tyrH4 — France 3 (@France3tv) June 8, 2023