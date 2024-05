Mask Singer : qui est sous le costume de la Libellule ? Les indices !

Publicité





Mask Singer saison 6 la Libellule – Plus que quelques heures avant le prime 3 de la nouvelle saison inédite de « Mask Singer ». Camille Combal accueillera les 8 costumes encore en compétition et une star internationale. Et parmi les costumes, la Libellule ne passe pas inaperçue ! Allons voir ce que révèlent les indices à disposition…





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Inès Reg, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 6 : qui est sous le masque de la Libellule ?

Zoom sur le costume de la Libellule. Sur les réseaux sociaux, beaucoup pensent qu’il s’agit d’Inès Vandamme, danseuse professionnelle de « Danse avec les Stars ». Et on peut dire que ça colle ! Elle a fait une masterclass lors de la dernière saison de la Star Academy, d’où le château dans le portrait de la Libellule, le Maroc car elle a présenté la soirée « Peace and Love » à Casablanca, ou encore Cannes pour l’école de danse de Bruno Vandelli où elle était.

Indice n°1 : « Des millions de personnes à travers le monde scrutent mes faits et gestes »

Indices donnés sur le prime 2 :

– Celle-ci ne passe pas inaperçu

– 25 ans de carrière et des millions de personnes la suivent, elle est restée simple

– elle a un sacré talent, inspiré du monde et ouvert la porte à des vocations

– Parfois à Paris, à Cannes ou dans son canapé… avec elle, on ne sait jamais : elle est toujours là où on ne l’attend pas

– La Libellule va vous embarquer avec elle vers ses rêves les plus fous.

– Elle va vite, tellement vite, que demain elle sera peut être loin d’ici

– hyperactive, craquante, légère



Indices visuels / sonores : le château de la Star Academy, le drapeau du Maroc, un diadème, le 10 de coeur, et une barre de chocolat.

Propositions des enquêteurs : Sofia Essaïdi, Nâdiya

La dernière prestation de la Libellule sur « Womanizer » de Britney Spears

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer la Libellule. ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 5 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 17 mai 2024 à 21h10 sur TF1 et TF1+.