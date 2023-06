Echappées Belles du 10 juin : direction Angers ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 10 juin 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Spéciale : un week-end au vert à Angers » suivi de la rediffusion « Spéciale aventure pyrénéenne ».







Echappées Belles du 10 juin, à 20h55 – « Spéciale : un week-end au vert à Angers »

Dans ce numéro spécial d’Échappées belles en région Pays de la Loire, Jérôme Pitorin se rend, le temps d’un week-end, dans la ville d’Angers, où il retrouve de façon exceptionnelle Stéphane Marie et Carole Tolila, de l’émission Silence, ça pousse !

Jérôme part à la découverte de la ville, profite de loisirs en plein air, s’adonne aux plaisirs de la gastronomie… le menu de ce séjour sera copieux et riche en rencontres. Préparez-vous à noter quelques bonnes adresses et à picorer quelques précieuses idées pour votre prochain séjour !

Jérôme et ses amis de Silence, ça pousse ! se préparent à relever un défi de taille : revégétaliser, arborer et au final complètement métamorphoser un espace non aménagé, situé tout près du musée de la Tapisserie contemporaine Jean-Lurçat, afin qu’il devienne un lieu convivial, propice aux rencontres.

Après un état des lieux et l’élaboration du fameux croquis par Stéphane, notre trio va se mettre à l’ouvrage en faisant appel à des bénévoles.

La ville d’Angers, entre les rives de la Mayenne, de la Sarthe et de la Maine, et celles, majestueuses, de la Loire toute proche, a été élue, pour la troisième fois de suite, la ville la plus verte de France ainsi que « première ville où il fait bon vivre en France » pour la deuxième année consécutive.

Les reportages : Les atouts d’Angers / Bons plans d’Angers et ses alentours / Jardins d’excellence / La maison Cointreau / L’ardoise, la star de l’Anjou / Passion d’aviation.



Echappées Belles du 10 juin à 22h30 – « Spéciale aventure pyrénéenne »

La chaîne des Pyrénées est la source d’inspiration de nouveaux modes de vie. Sa nature environnante, son climat et sa culture du pastoralisme en font un territoire enclin à la déconnexion. Ce pays de montagne et d’eau, constitue un formidable terrain de promenades ou de randonnées.

Face à la crise écologique, ainsi qu’à la crise sanitaire, 10% des Français disent rêver de changer de vie. De nombreuses familles font ainsi le choix de changer d’air et imaginent une nouvelle vie loin des habitudes consuméristes.

Dans cette nouvelle émission spéciale au grand air, Ismaël Khelifa vit une expérience au contact de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé de vivre en harmonie avec la nature. Jacob et son van seront ses compagnons de route. Ensemble, ils vont parcourir la chaîne des Pyrénées et vivre comme des Robinsons modernes.

Alors que veux dire « vivre en parfaite autonomie dans la nature ? » Ismaël va-t-il relever ce défi et apprendre les bases de la vie sauvage, à l’instar de Jacob ?

Les reportages : L’isolement, du recul, d’une vie plus solitaire / Le patou des Pyrénées / L’appel des cimes / A plusieurs, on est plus fort / L’éveil à la nature chez les Scouts.

