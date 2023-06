Un si grand soleil du 14 juin : Janet fait son mea-culpa (résumé et vidéo épisode 1168 en avance)

Un si grand soleil du 14 juin, spoiler résumé de l’épisode 1168 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 14 juin 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Becker fait un footing avec Janet, qui doit parler avec Laurine. Janet est dégoûtée de devoir s’excuser juste parce que son père veut porter plainte… Becker comprend le point de vue de sa directrice, Laurine est en position de force.







Publicité





Claire continue de s’inquiéter, Hélène l’appelle. Elle a trouvé un truc bizarre dans les comptes des Sauvages. Elle pense que le chiffre d’affaire en hausse viendrait du recèle d’ordinateurs… Claire a du mal à voir son père faire ça. Elles décident d’aller interroger les employés des Sauvages.



Publicité





Marc est de mauvaise humeur, Louis lui fait remarquer qu’il est à l’ouest en ce moment mais il comprend.

Claire et Hélène retrouvent Enzo et Emma. Elles les interrogent, selon Victor était le seul à aller dans le hangar. Enzo demande à Claire ce qui se passe avec Hélène mais elle dit que c’est pas le moment.

Janet va parler à Laurine, elle lui dit que c’était un malentendu. Jennifer écoute la discussion… Laurine va directement l’envoyer balader ! Janet appelle ensuite Evan, il lui dit qu’il va mieux. Janet lui dit qu’elle ne pourra finalement pas se passer de Laurine. Evan comprend que l’hôpital a subit des pressions.

Claire suit Hélène discrètement… Mais Hélène la sème en sortant d’une pharmacie par l’autre côté. Claire appelle Florent, elle lui dit qu’elle a suivi Hélène et qu’elle l’a perdue. Florent ne comprend pas. Pendant ce temps là, Ulysse et Alix travaillent toujours sur la lettre. Hélène les rejoint et Alix annonce qu’elle a trouvé le propriétaire qui va cacher les tableaux.

Au lycée, Kira parle de ses vacances avec Thaïs. Et Robin parle de ses vacances en Grèce avec ses parents. De son côté, Louis va bosser au club de tennis. Pendant ce temps là, le rédac chef s’inquiète pour Marc. Il le trouve triste et en manque d’enthousiasme dans ses articles.

Chloé retrouve Evan, il lui annonce que Chloé va rester dans son service… Il hésite à changer de service ou d’hôpital lui. Chloé lui dit de ne pas bouger s’il n’en a pas envie. Et ça ne lui pose pas de problème qu’il bosse avec elle. Elle lui dit qu’ils sont indestructibles.

Laurine fait un cocktail pour Boris, qui comprend qu’elle est joyeuse. Elle a savouré sa revanche sur sa chef. Boris ne voit pas l’intérêt à rester dans ce service.

Ulysse et Bilal parlent des tableaux, Bilal s’inquiète. Il a peur que l’acheteur découvre qu’il s’agit de faux tableaux…

Claire cherche un traceur GPS, Florent lui dit que c’est interdit. Elle lui fait peur !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 30 juin 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 13 juin extrait, Claire cherche à comprendre la disparition de son père

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.