Prière d’enquêter du 20 juin : votre épisode ce soir sur France 3

Prière d’enquêter du 20 juin 2022 – France 3 diffuse un épisode inédit de la série « Prière d’enquêter » ce mardi soir. Au programme, l’épisode 4 de la saison 1, toujours porté par Sabrina Ouazani et Mathieu Spinosi.







Un programme également disponible en avant-première puis replay sur France.TV.







Prière d’enquêter du 20 juin, l’épisode 4 « Un si long chemin »

Éric Massol, propriétaire d’un gîte sur le chemin de Compostelle, est retrouvé tué d’une balle. Elli interroge les six randonneurs qui séjournaient sur place. Ceux-ci semblent hors de cause et s’apprêtent à prendre la route pour Valmagne, le monastère de Clément. Elli demande donc à Clément, en tant que moine, « d’infiltrer » le groupe jusqu’à leur prochaine étape. Ils se mettent en marche et Clément ne tarde pas à remarquer des comportements étranges chez ces pèlerins pas comme les autres. De son côté, Elli découvre le passé plutôt trouble du propriétaire du gite. Elli et Clément se retrouveront finalement à Valmagne pour résoudre une affaire où les coupables et les victimes ne sont pas ceux qu’on croit.

Casting

Avec : Sabrina Ouazani (Elli), Mathieu Spinosi (Clément), Jérôme Robart (Franck), Christian Rauth (Mathias), Myriam El Ghali-Lang (Bérénice), Kelia Millera (Noémie) Sihame Falhoune (Maryam), Xavier Deranlot (Père Abbé Luc)

Et la participation de Didier Chaix (Eric Massol), Vincent Leendhardt (Jean-Jacques), Karine Monneau (Violaine), Patrick Rocca (Bernard), Marie Bunel (Jacques)



« Prière d’enquêter » revient ce soir dès 21h10 sur France 3.