« Taxi » : votre film ce soir sur TF1 (20 juin 2023)

« Taxi » est au programme télé de ce mardi 20 juin 2023 – Ce mardi soir à la télé, TF1 rediffuse le film culte « Taxi ». Réalisé par Gérard Pirès, il met en scène Frédéric Diefenthal et Samy Naceri.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en streaming depuis le site et/ou l’application MYTF1 via la fonction direct.







« Taxi » : histoire, résumé, synopsis

Marseille. Daniel, chauffeur de taxi, n’aime pas les policiers et passe le plus clair de son temps à faire exploser leurs radars avec son bolide ! Emilien, policier et piètre conducteur, ayant passé huit fois, sans succès, son permis, déteste – et pour cause – tout ce qui a trait aux quatre roues… La rencontre de ces deux mondes si différents est détonante. Emilien débarque dans le taxi de Daniel et l’arrête pour excès de vitesse. Voilà notre as du volant condamné à un mois d’un travail d’intérêt général très spécial : il sert de chauffeur à Emilien durant une mission particulièrement délicate. Ensemble, ils doivent arrêter des escrocs internationaux, eux-mêmes champions de vitesse…

Casting : acteurs et personnages

Avec : Frédéric Diefenthal (Emilien), Samy Naceri (Daniel Morales), Marion Cotillard (Lily), Emma Sjöberg (Petra), Bernard Farcy (Le commissaire Gibert)



« Taxi » : la bande-annonce

Comme toujours on termine avec la bande-annonce de votre film.

Taxi, avec Frédéric Diefenthal, Samy Naceri, Marion Cotillard, Emma Sjöberg et Bernard Farcy. 📺 Mardi à 21H10 sur #TF1. pic.twitter.com/Aw1Ms7ePm9 — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) June 17, 2023

« Taxi », un film culte à voir ou revoir ce soir sur TF1.