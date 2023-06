Roland Garros : Rinderknech / Fritz en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Roland Garros tennis – Rinderknech / Fritz en direct, live et streaming, c’est ce soir sur France Télévision. Le second tour du tournoi de tennis de Roland Garros se poursuit ce jeudi 1er juin 2023. Arthur Rinderknech, dernier français encore en course, affronte l’américain Taylor Fritz.







A suivre cet après-midi, en dernière rotation sur le court Suzanne Lenglen, sur France 2 et France.tv sport.







Arthur Rinderknech est le dernier espoir français dans ce Roland Garros 2023 ! Le joueur, 78ème à l’ATP, est opposé à l’américain Taylor Fritz, 8ème mondial. Autant dire que ça va être compliqué !

Rinderknech / Fritz en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France Télévision ou connectez-vous sur l’appli France.tv sport.



Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Rinderknech / Fritz, 2ème tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2023, un match à suivre cet après-midi sur France Télévision / France.tv sport.