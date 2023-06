Sept à huit du 11 juin 2023, sommaire et reportages – Dimanche soir et comme chaque week-end sur TF1 Harry Roselmack vous donne rendez-vous, comme tous les dimanches, dès 17h15 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».







Sept à huit du 11 juin 2023 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Des maisons 30% moins chers mais à finir soi-même, un bon plan ou une galère ? Peut-on s’en sortir sans être un as du bricolage ?



Dans « 7 à 8 »

🔵 Le choc et l’effroi après l’attaque au couteau jeudi à Annecy. Pourquoi l’auteur présumé s’en serait-il pris à des enfants ?

🔵 Voyageurs à risque sur le fleuve Congo. Des centaines de personnes embarquent sur des barques surchargées, qui parfois engloutissent les passagers.

🔵 Et en exclusivité, Pamela Anderson dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara. Elle est devenue, dans les années 90, une star planétaire, grâce à cette série culte « Alerte à Malibu », la plus vue dans le monde, diffusée dans 150 pays.

Loin de l’image de bimbo, Pamela Anderson se présente sans artifice lors de cet entretien. À 55 ans, elle raconte le chemin de vie d’une enfant blessée, d’une épouse battue, femme-objet pour les hommes, devenue femme engagée pour les animaux. Elle est aujourd’hui la Brigitte Bardot américaine. L’équipe de Sept à Huit la retrouve sur la plage de Santa Monica, en Californie, là où elle vit désormais entre Los Angeles avec ses deux fils et Vancouver où elle a grandi.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 11 juin 2023.

