Tandem du 6 juin : vos épisodes ce soir sur France 3

Tandem du 6 juin 2023, vos épisodes de ce soir – Ce soir à la télé, France 3 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « Tandem ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits !







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







Tandem du 6 juin 2023 : les épisodes de ce soir

Saison 7 épisodes 9 et 10 – Verdict

Alors que Léa témoigne au procès d’Aurélia Montfort pour le meurtre de son mari, un témoin bouleverse tout et menace l’accusation. Dans une course contre la montre avant le verdict, Léa se lance dans une enquête hors procédure pour déterminer la vérité. Mais pourquoi Aurélia refuse-t-elle de parler ? Qui est manipulé et qui tire les ficelles ? La réponse est peut-être plus obscure que prévu et Léa doit agir vite avant qu’il ne soit trop tard…

Avec Christophe Reymond De Wit (Renaud Chartier), Catherine Demaiffe (Aurélia Montfort), Tess Boutmann (Capucine Montfort), Laurence Pierre (avocate générale), Renaud Dehesdin (Président du tribunal), Tristan Robin (Florian Pujol), Jules Dousset (Anthony Léger), Goobi (Guillaume Viala), Galiam Bruno Henry (Gabriel Perez), Valentine Carette (la journaliste), Wilfried Capet (prof de tennis), Alexiane Torres (Sylvie Léger)



« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV