Tropiques Criminels du 16 juin : votre épisode inédit ce soir sur France 2

Tropiques Criminels du 16 juin 2023 – Ce vendredi soir à la télé, France 2 poursuit la diffusion de la saison 4 inédite de la série « Tropiques Criminels ». Au programme aujourd’hui, un seul inédit suivi d’une rediffusion.







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Publicité





Tropiques Criminels du 16 juin 2023 : votre épisode inédit

Saison 4 Épisode 6 – Rivière Pilote

La disparition d’un chasseur de trésor conduit Mélissa et Gaëlle à suspecter son frère. Celui-ci est en effet persuadé que son frère a trouvé le trésor qu’ils cherchaient tous deux depuis de nombreuses années et a pris la fuite sans le partager. Derrière cette course au trésor, Mélissa et Gaëlle vont plonger au cœur de haines et de secrets de famille bien gardés.

Le casting

Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Benjamin Douba Paris (Lucas), Antoinette Giret (Chloé), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Stany Coppet (Cyril Aubrun)



Publicité





Et en guests : Avec Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur), Nicolas de Broglie (Benoît Barbot), Philippe Cariou (Octave Barbot), Jackee Toto (Laurent Bengalis), Manda Toure (Lisiane Bengalis), Patrice Le Namouric (Serge Bengalis)

Tropiques Criminels, rappel de la présentation de la saison 4

En début de saison 4, Mélissa et Gaëlle sont désespérément seules. Cyril et Franck sont repartis en métropole. Mais, surprise, lors d’une enquête, Mélissa tombe sur Cyril, secrètement revenu en Martinique pour infiltrer l’univers d’un homme d’affaire impliqué dans divers trafics. Entre danger et trouble amoureux, les deux infiltrés sont démasqués et Mélissa va sauver Cyril de la mort. Ils retombent dans les bras l’un de l’autre, mais le retour de Pascal, l’ex-mari de Mélissa, tout juste sorti de prison, bouleverse leur amour. Mélissa va tout faire pour résister aux manipulations de son ex-mari…

Ce n’est pas à un homme que Gaëlle sera confrontée, mais à une petite voleuse de 15 ans, Thaïs, qu’elle surprend en train de cambrioler un bateau. Gaëlle la remet aux services sociaux, mais la jeune fille fugue à nouveau et demande à Gaëlle de la garder provisoirement avec elle… Drôle de cohabitation pour Gaëlle, qui doit apprendre à assumer un peu d’autorité et de responsabilité vis-à-vis de l’adolescente. Gaëlle semble transformée par cette nouvelle expérience mère-fille, mais le bruit court qu’elle est menacée : un contrat serait conclu sur elle…

« Tropiques Criminels », la saison continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.