Ça commence aujourd’hui du 30 juin 2023 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 30 juin 2023, le sommaire – Ce vendredi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert présente un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et a pour thème « Leur mystérieuse intuition a sauvé la vie d’un de leurs proches ! ».







Publicité





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 30 juin 2023, « Leur mystérieuse intuition a sauvé la vie d’un de leurs proches ! »

Aujourd’hui, Faustine Bollaert reçoit des invités qui ont suivi une mystérieuse intuition. En écoutant cette petite voix, ils ont sauvé le vie de leurs proches !

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 30 juin 2023

Le 4 juin 2022, en voiture, Romane a eu une intuition qu’elle ne sait toujours pas expliquer. Une petite voix intérieure qui a certainement sauvé la vie du bébé de Marie, enceinte à ce moment-là.Le 4 juin 2022, en voiture, Romane a eu une intuition qu’elle ne sait toujours pas expliquer. Une petite voix intérieure qui a certainement sauvé la vie du bébé de Marie, enceinte à ce moment-là.



Publicité





Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Leur mystérieuse intuition a sauvé la vie d’un de leurs proches ! », c’est ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.