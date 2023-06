Un si grand soleil du 2 juin : le tireur identifié ! (résumé et vidéo épisode 1160 en avance)

Un si grand soleil du 2 juin, spoiler résumé de l’épisode 1160 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 2 juin 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Laurine est interrogée au commissariat, elle confirme avoir couché avec Evan mais nie être à l’origine du harcèlement contre Chloé. Elle est assistée par Claudine, qui fait remarquer à la police que tout repose sur les accusations d’Evan, qui rejette la responsabilité sur sa cliente, sur qui il a autorité à l’hôpital. Et Laurine a un alibi le soir de la fusillade : elle était dans un bar avec ses copines, qui peuvent confirmer.







Clément Becker appelle ensuite Janet pour avoir des informations concernant Laurine. Elle lui dit que c’est une excellente interne mais que son comportement ne plait pas à tout le monde. Et concernant sa relation avec Evan, Janet sait qu’elle participait à son projet de clinique et des bruits de couloir disent qu’ils étaient très proches… Mais Janet assure qu’elle ne l’imagine pas aller jusqu’à tirer sur Evan ou Chloé.



Laurine se rend dans la chambre d’Evan, elle n’apprécie pas du tout d’être traitée de meurtrière. Evan n’a jamais dit ça mais il est convaincu qu’elle est à l’origine de l’appel et du mail de dénonciation. Laurine lui dit qu’elle devrait la remercier de lui avoir fait ouvrir les yeux sur sa femme. Et elle menace Evan de porter plainte pour harcèlement… Evan pense qu’elle ne sera pas crédible mais elle parle de détruire sa réputation.

Marc appelle Chloé après plusieurs appels tombés sur messagerie. Elle répond, elle lui explique qu’elle est épuisée et qu’elle va rejoindre Evan. Elle écourte la conversation et raccroche.

Quand Chloé rejoint Evan, Alain est avec lui et leur annonce une mauvaise nouvelle : il a une raideur articulaire avec une nécrose au niveau de la tête humérale. Ça pourrait l’empêcher d’exercer son métier, il doit être opéré d’urgence ! Chloé s’inquiète pour Evan, qui la rassure.

Elise annonce à Becker que l’alibi de Laurine est confirmé et elle ne pense pas qu’elle ait commandité la fusillade. Et Akim débarque avec une autre piste : Pierre Andrieu. C’est son arme de chasse qui a servi à tirer sur Chloé et il s’agit de l’homme qui a voulu porter plainte contre les chroniques judiciaires !

