Un si grand soleil du 22 juin : la chute de Claudine (résumé et vidéo épisode 1173 en avance)

Un si grand soleil du 22 juin, spoiler résumé de l’épisode 1173 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotiden « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 22 juin 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Le procureur Bernier est avec Becker. Il lui parle d’Alexandre Delarive, il a un dossier pour le faire tomber ! Il s’agit d’échange de mails entre Delarive et le cabinet GBL à propos de dossier anti-datés. Bernier parle à Becker de la complicité de son ex-femme. Et il dit que c’est Claudine elle-même qui leur a fait parvenir les mails ! Il compte sur Becker pour faire tomber Delarive et Claudine. Becker donne le dossier à Yann.







Hélène est avec David, elle s’en veut d’avoir été naïve au sujet de Claire. David pense que c’est surtout Claire qui est totalement parano.



Becker surprend Manu et Alex en plein fou rire. Il leur donne un dossier sur Laurence Roussillon, braqueuse évadée. Il lui restait 6 mois à faire et elle n’est pas rentrée de permission. Elle est mise en examen pour évasion.

Christian reçoit un appel de Claire. Christian lui dit que ce n’est pas le moment, elle veut des infos sur son père. Il dit avoir croisé Victor 3 minutes, ils ont juste parlé d’Hélène. Il n’a rien à lui dire et il s’en fout ! Il raccroche. Christian appelle ensuite Alix pour lui reprocher de lui avoir mis Claire dans les pattes. Alix lui demande s’il a bien donné « la version soft ». Il confirme que oui, il dit avoir noyé le poisson !

Yann interroge Stern, qui a signé récemment un contrat avec Delarive pour un travail effectué il y a trois ans. Il l’interroge sur Océane Thierry… Il nie avant de finalement avouer que Delarive est une ordure qui lui a volé l’une de ses idées en 2019. Du gros plagiat que Delarive a nié en bloc. Yann retourne ensuite voir la revendeuse qui avait changé son témoignage sous la pression de Claudine Becker !

Claudine reçoit un appel de Delarive, qui lui annonce être convoqué au commissariat. Claudine tombe des nues.

Alix vient voir Ulysse à l’atelier. Il est tendu et très stressé après la visite de Claire. Alix le rassure : elle ne les dénoncera pas et Christian est aux Etats-Unis avec l’acheteur potentiel.

Au commissariat, Delarive et Claudine sont avec Yann. Il montre les échanges de mails et leur annonce que la témoin est revenue sur son témoignage. Claudine demande comment ils ont eu ces mails, Yann dit que c’est son cabinet qui les a envoyés au tribunal ! Delarive retombe sur Claudine, qui ne comprend pas ce qui s’est passé. Delarive lui dit qu’elle est une calamité et qu’il va le faire savoir !

Claudine retombe sur Margot au sujet des mails privés qu’elle a transmis au greffe. Margot lui dit qu’elle ne comprend pas, c’est les documents qui étaient sur son bureau ! Elle lui dit de rentrer chez elle. Johanna écoute et se réjouit.

Claire vient voir Hélène. Elle lui parle de Christian, qui a vu Victor à la galerie. Son père s’inquiétait pour elle et il a parlé à Christian. Hélène n’était pas au courant.

Johanna est en voiture et de très bonne humeur. Elle rentre et retrouve Yann, qui a compris qu’elle était derrière tout ça. Il s’inquiète pour elle si Claudine l’apprend, mais Johanna lui dit qu’elle ne laissera pas faire.

Manu fait le point sur Laurence Roussillon avec Becker. Il est remonté jusqu’à Victor Estrella, qui échangeait des lettres avec elle en prison ! Becker lui dit de creuser cette piste.

VIDÉO Un si grand soleil du 22 juin extrait, Claudine s’en prend à Margot

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.