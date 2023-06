Demain nous appartient spoiler : Aurore doute d’Agathe (vidéo épisode du 26 juin)

Demain nous appartient spoiler – Aurore est libre mais elle compte bien retrouver la personne qui l’a séquestrée et lui a fait vivre l’enfer dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, Aurore doute de… la commandante Agathe Lambesc !







Au commissariat, Aurore mène son enquête sur Agathe. Elle a un mauvais pressentiment au sujet de la remplaçante de Martin. Pour Aurore, Agathe est forcément liée à sa séquestration ! Aurore fait part à Karim de ses doutes… Elle ne la sent pas et pense qu’elle n’est pas arrivée à Sète au moment de son enlèvement par hasard. Karim, totalement sous le charme d’Agathe, refuse d’y croire et reproche à Aurore d’être parano !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1456 du 26 juin 2023 : Aurore a tout compris

