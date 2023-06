Love Island du 21 juin : dernière cérémonie des couples (résumé + replay épisode 51)

Love Island résumé détaillé de l’épisode 51 du mercredi 21 juin 2023 – Place à l’épisode 51 de Love Island ce mercredi soir sur W9. Après avoir eu des messages de leurs proches, Edgar et Cindy se retrouvent. Ils sont contents de voir que leurs familles valident leur choix. En larmes, Cindy avoue à Edgar avoir envie de faire sa vie avec lui. Perle et Valentin sont eux aussi très touchés. Les deux couples visent clairement la finale !







Gabriel parle avec Nicolo, il ne sait pas qui il va choisir. Il penche pour Louana mais Nicolo lui conseille d’aller vers Marwa. Mais Gabriel se demande si elle est prête à tout couper avec Issam.







Après une nuit de sommeil, les choix sont dans toutes les bouches avant la dernière cérémonie des couples. Nicolo joue double jeu puisqu’il dit à Issam qu’il aimerait qu’ils se choisissent avec Marwa… Et il lui parle de l’hésitation de Gabriel.

Vincent et Louana se rapprochent et discutent, mais Louana lui confie que pour elle c’est amical. Vincent parle ensuite avec Ludivine. Et Marwa et Issam décident de se parler. Marwa reproche à Issam d’avoir écouté les autres et avoir pensé à un autre choix. Ca tourne au clash !



Nicolo et Solène partent en date cuisine ! Nicolo en profite pour dire à Solène qu’elle est obligée de le choix lors de la cérémonie.

Yannick décide de faire la connaissance de Léna. Et l’après-midi est placée sous le signe du jeu « 1,2,3 kiss ». Tout le monde s’embrasse et rigole !

Place à la cérémonie des couples. Perle est la première à faire son choix, sans surprise elle choisit Valentin. Place ensuite à Solène, elle choisit Nicolo. Cindy choisit Edgar. Marwa est tendue, elle pleure alors qu’Issam et Gabriel s’avancent. Elle doit faire un choix… on le connaitra au prochain épisode !

Love Island, le replay du 21 juin

Si vous avez manqué l’épisode 51 ce mercredi 21 juin 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 22 juin à 20h sur W9 pour suivre l’épisode 52.