« 13h15 le dimanche » du 16 juillet : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le dimanche » du 16 juillet 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec la rediffusion des épisodes 5 et 6 de la saison 10 de la série « Le feuilleton des Français ».







Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 16 juillet 2023 : le programme

Pour sa série « Le feuilleton des Français » (saison 2022-2023), le magazine « 13h15 le dimanche » est allé au plus proche des Français, au cœur de leur quotidien.

Dans ces nouveaux épisodes, signés Julie Darde et toutes les équipes du « 13h15 le dimanche », l’actualité résonne pour chacun des héros et héroïnes de notre feuilleton. Les collégiennes membres de l’équipe de rugby du Sporting club universitaire de France (SCUF) se retrouvent à nouveau sur le terrain après leur sortie « cohésion d’équipe » à La Rochelle (Charente-Maritime), au cours de laquelle elles ont vécu des moments ensemble, en dehors des stades. Direction La Tour-d’Auvergne (Puy-de-Dôme) pour retrouver le maire de cette commune qui est également infirmier. Après avoir rencontré la députée Laurence Vichnievsky afin de la sensibiliser à son problème de plan d’eau, il est sur d’autres chantiers…

Et aussi, des urgentistes, une mairesse bergère…



Le docteur Mathias Wargon, chef du service des urgences de l’hôpital Delafonfaine de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) doit faire face à un afflux de malades. Comme la patronne des urgences de Laval (Mayenne), qui traverse elle aussi une période sous haute tension.

Retour dans la Manche pour retrouver Stéphanie Maubé, mairesse de la commune de Lessay, qui a quitté Paris pour se reconvertir dans l’élevage de moutons de prés-salés. A Marseille, rencontre avec Evelyne, 26 ans, conductrice de bus. Et l’on prend des nouvelles de Léa et Alexandre, les jeunes boulangers de Beauvoir-en-Lyons (Seine-Maritime) qui tentent de surmonter la crise.

Retrouvez aussi « 13h15 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV. « 13h15 », c’est un autre regard sur l’actualité. Des images, des émotions, une écriture sensible aux aventures humaines. Des histoires françaises, le feuilleton de la politique, les coulisses de la vie de tous les jours, les sagas familiales, les confidences des grands témoins.