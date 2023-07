« 20h30 le samedi » du 29 juillet 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de la spéciale été de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Il s’intitule « Chanteurs d’un soir », et on propose maintenant de sommaire du jour !







Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le samedi » du 29 juillet 2023 : les reportages

Qui n’a jamais rêvé de monter sur scène ? De vivre le frisson du « live » et le trac de la rencontre avec le public ? Katy et David ont décidé de franchir le pas. Le magazine « 20h30 le samedi » du 29 juillet a suivi ces chanteurs d’un soir, avant et pendant leur concert.

Elle est professeure, il est assistant maternel : Katy et David forment un couple… de passionnés de la chanson. Tellement passionnés que pendant le confinement du printemps 2020, ces deux Bretons s’étaient donné pour challenge d’enregistrer chaque jour un titre, avant de partager la vidéo sur leur page Facebook. Mais tout a une fin, même les confinements, et quand on aime vocaliser dans un micro, quoi de mieux que l’émotion du « live » ?

A Rennes, à côté de chez eux, il existe depuis 2019 un orchestre pas comme les autres, qui offre aux amateurs de vivre un moment forcément inoubliable : sur scène, le temps d’une chanson. Une sorte de karaoké, mais en plus rock’n’roll, et accompagné de musiciens professionnels, dans une vraie salle de concert. Au répertoire du Grand Orchestre du mont Kulala, 150 tubes, des années 80 à aujourd’hui.

🔵 Karaoké rock’n’roll

Pour le magazine « 20h30 le samedi », Florence Helleux, Frédéric Poussin et Smaïn Belhadj ont suivi Katy et David pendant les quelques jours de leur préparation pour devenir les héros d’un soir. Les journalistes se sont même invités dans la salle de classe de l’enseignante en biologie.

Quels titres vont choisir nos deux stars ? Spoiler : sachez que leur setlist comporte une chanson de Véronique Sanson, une autre de Jacques Dutronc… et aussi du Diam’s et du Madonna. Le grand soir venu, c’est au Coquelicot de Fougères, café associatif et haut lieu des musiques actuelles dans le Grand Ouest, que l’équipe de « 20h30 le dimanche » a filmé le Duo Katy David…

Un reportage signé Florence Helleux, Frédéric Poussin et Smaïn Belhadj.



Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay