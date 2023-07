50mn Inside du 22 juillet : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 22 juillet 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. Il s’agit d’un best-of de l’émission et on vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







50mn Inside du 22 juillet 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🎥 Phénomène – Népo Babies

Ils s’appellent Lily-Rose Depp, Hailey Baldwin, Zoé Kravitz ou encore Brooklyn Beckham… Les fées de la célébrité se sont penchées sur leur berceau… et aux Etats-Unis, où on les appelle les « nepo babies », ils provoquent la polémique. Le talent est-il héréditaire ? A-t-on autant de mérite quand on porte un nom célèbre ?

⭐️ Story Hollywood – Pamela Anderson

Elle nous a fait rêver sur les plages d’Alerte à Malibu. À l’époque, la série réunissait plus d’un milliard de téléspectateurs chaque semaine dans le monde.

Mais en 1995, la star a vu sa vie basculer suite à la diffusion sur internet d’une vidéo très intime. Déboires amoureux, carrière en berne, la comédienne a mis des années à se reconstruire.



📸 Le portrait – Zazie

2023 est l’année du grand retour de la chanteuse Zazie ! Retour dans le jury de la saison 12 de The Voice que son candidat, Aurélien Vivos, a gagné … Retour aussi dans les bacs et sur scène avec son 11ème album intitulé « Aile-P ». La chanteuse, qui se produit cet été un peu partout dans les festivals, s’était confiée à 50’inside.

🏠 En intimité – Indochine ✨

C’est le groupe de tous les records : Indochine ! Après avoir fêté cette année leurs 40 ans de carrière, avec une série de concerts complètement fous jusqu’au stade de France, le groupe a sorti un film, pour permettre à ses nombreux fans de revivre cette tournée anniversaire démesurée. Et pour célébrer cette nouvelle étape, Nicola Sirkis , son emblématique leader, nous a emmenés à Londres, où ce film est sorti en avant-première.

🤍💫 Hommage – Jane Birkin

Elle était l’une des figures glamour des sixties, l’inoubliable alter égo de Serge Gainsbourg, l’anglaise préférée des français … Jane Birkin, la chanteuse, l’actrice, l’icône pop s’en est allée à l’âge de 76 ans.

50mn Inside du 22 juillet 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌞 Dans le secret – Cirque du soleil

Créé et interprété par la troupe du Cirque du Soleil, le spectacle « O », est l’un des shows incontournables de la ville. Un spectacle aquatique qui a fêté ses 25 ans en début d’année et n’a quasiment pas changé depuis sa création. Ce qui varie, c’est l’équipe artistique et technique, qui assure la continuité du show à un rythme fou : 10 représentations par semaine.

Nous avons suivi ceux qui donnent vie à cet incroyable balai, dont plusieurs Français.

🇬🇷 Le document d’Inside – Spetses & Hydra

Au large du Péloponnèse, Spetsès et Hydra sont deux îles singulières, en dehors des circuits touristiques classiques. Spetsès, c’est la chic, l’élégante, qui a longtemps été le refuge de l’aristocratie grecque, Hydra est plus artistique, plus bohême, mais tout aussi raffinée.

Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui font l’âme de ces îles, et leur donnent un nouveau souffle.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.