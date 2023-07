Echappées Belles du 22 juillet : direction le Maroc ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 22 juillet 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions : « Maroc, de village en village » suivi de « Week-end à Rennes ».







Publicité





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 22 juillet, à 20h55 – « Maroc, de village en village »

Bienvenue au Maroc. Un territoire de plus de 710 000 km2, qui fait rêver les touristes du monde entier. Quand on pense au Maroc, on songe très vite aux villes les plus connues du pays comme Marrakech, Essaouira ou encore Fès et Casablanca. En marge de ces villes très populaires, Ismaël Khelifa vous emmène dans des endroits bien moins fréquentés, aux airs de bout du monde : les villages marocains. Autant de lieux que de rencontres insolites.

Aux côtés d’Ismaël une pilote d’avion à Aït Ben Haddou, un décor de cinéma à ciel ouvert, une alpiniste légendaire à Tahanaout, une petite famille d’agriculteurs et aussi un maître potier à Timegroute. Que trouvent-ils d’aussi singulier à vivre dans ces villages de montagne ? Qu’est-ce qu’ils vivent de plus en étant un peu à l’écart.

Les reportages : La carte d’identité des villages marocains / Dattes, argan et safran : l’or des villages / Oualidia, le village de pêcheurs / Chez les Berbères / L’esprit nomade du désert / La solidarité des villages



Publicité





Echappées Belles du 22 juillet à 22h30 – « Week-end à Rennes »

Pendant longtemps, Rennes était une ville de passage pour les vacanciers en route vers la côte d’émeraudes. Aujourd’hui, la capitale de la Bretagne attire aussi les touristes pour son histoire, son patrimoine et sa culture. Nombreux d’entre eux sont surpris de découvrir une ville à taille humaine, classée comme l’une des plus agréable où vivre en France (selon le magazine l’Express en 2018). Ses maisons à colombages, ses rues piétonnes, son quartier des Lices ou encore son Parlement rappellent son ancrage dans l’histoire française. Mais Rennes est aussi une ville estudiantine (66.000 étudiants) et dynamique. La jeunesse arpente ses rues pavées et dessine son avenir à travers des projets innovants. Capitale de la biodiversité en 2016, la ville compte de nombreux espaces verts en son coeur.

Jérome Pitorin vous invite à vivre un week-end spectaculaire et ressourçant dans l’une des villes les plus attractive de France.

Les reportages : Rennes la ville la plus attractive de France / Rennes secret / Les races locales menacées / Rennes, ville sportive / Ils font vivre le patrimoine médiéval

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 22 juillet 2023 dès 21h sur France 5