Black Mirror : soirée spéciale ce soir sur France 2 (3 juillet 2023)

Black Mirror au programme TV du lundi 3 juillet 2023 – Ce lundi soir, France 2 vous propose une soirée spéciale Black Mirror ». La série britannique d’anthologie débarque sur France Télévisions le temps d’une soirée spéciale ! Avec humour, noirceur et cynisme, « Black Mirror » explore le monde de demain à travers le prisme trouble de notre rapport à la technologie. Au programme : une sélection de six épisodes à découvrir ce soir.







Publicité





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Black Mirror – Présentation

Alors que la très attendue sixième saison vient de débarquer sur Netflix, France 2 vous offre une séance découverte inédite de la série phénomène Black Mirror.

Créée par Charlie Brooker en 2011, la série britannique explore avec noirceur, humour et cynisme notre emprise numérique et technologique, et son impact dans notre quotidien. Aux frontières de la SF, chaque épisode offre une vision dystopique, glaçante, mais réaliste d’un futur (très) proche, et permet d’aborder des thèmes aussi variés que la protection de la vie privée, la manipulation de l’information, le règne de l’apparence, la perte de liberté individuelle, la surveillance de masse, les dangers des réseaux sociaux, le culte de la célébrité, l’obsession du pouvoir, la manipulation, l’intelligence artificielle.

Vos épisodes du 5 juin 2023

Saison 3, épisode 6 « Haine virtuelle » (Hated in the Nation)

Une série de meurtres sanglants frappe des personnes mêlées à des « bad buzz » dans les médias britanniques. Les policiers chargés de retrouver le coupable découvrent son arme inédite, mais surtout ses motivations. L’agent Karin Parke témoigne devant la cour d’Angleterre et donne sa version des faits quant aux événements du mois de mai passé. Le 15 mai, elle est appelée sur les lieux du meurtre de Jo Powers, une journaliste ayant signé un article virulent contre une militante handicapée qui avait pris à partie le ministère de l’Environnement. La victime a été retrouvée égorgée et la maison montre de nombreux signes de lutte.



Publicité





Saison 3 épisode 1 « Chute libre » (Nose Dive)

Nous sommes dans une société régie par la popularité personnelle où chaque personne note les autres de 0 à 5, les mieux notés ayant accès à de meilleurs services. Lacie ne vit que pour améliorer sa note de 4,2 et veut tout faire pour obtenir l’appartement de ses rêves. Quand son amie d’enfance au statut irréprochable lui demande d’être sa demoiselle d’honneur, Lacie voit l’opportunité d’améliorer sa note et de réaliser ses rêves.

Saison 4 épisode 3 « Crocodile » (Crocodile)

Alors que Rob et Mia rentrent chez eux en voiture après une nuit en boîte assez alcoolisée, Rob percute violemment un cycliste sur la route, le tuant sur le coup. Il parvient à convaincre Mia de l’aider à se débarrasser du corps dans un lac proche. Quinze ans plus tard, Mia, devenue architecte de renom, heureuse en ménage et mère d’un enfant, est en déplacement pour donner une conférence. Rob, sobre depuis quelques mois, lui rend visite à son hôtel et lui montre une coupure de journal mentionnant le cycliste, dont la femme est toujours convaincue de le retrouver en vie. Mia pourra-t-elle taire son terrible secret quand Shazia, enquêtrice d’assurance, sonne à sa porte, glanant les récents souvenirs d’un accident voisin ?

Saison 4 épisode 1 « USS Callister » (USS Callister)

Le capitaine Robert Daly de Space Fleet dirige l’équipage de son vaisseau spatial, l’USS Callister, d’une poigne ferme et juste. Le capitaine et son équipage traquent leur ennemi, le barbare Valdack, à travers la galaxie. Dans le monde réel, Robert Daly est le créateur du jeu vidéo en ligne Infinity, développé par la société qu’il a cofondée, Callister Inc., mais ses propres employés le considèrent avec mépris. Une nouvelle employée, Nanette Cole, fait ses premiers pas chez Callister, fascinée par les talents de codeur de Daly.

Saison 3 épisode 4 « San Junipero » (San Junipero)

Yorkie arrive à San Junipero en 1987, une ville de bord de mer. La jeune femme, timide, se lie d’amitié avec Kelly, fêtarde et extravertie. Un lien puissant qui semble défier les lois de l’espace et du temps. San Junipero est en fait un système de réalité virtuelle pour personnes âgées en fin de vie, qu’elles peuvent tester (cinq heures par semaine au maximum) avant de choisir d’y télécharger leur esprit une fois décédées.

Saison 4 épisode 4 « Pendez le DJ » (Hang the DJ)

Dans un futur proche, à l’heure où les réseaux sociaux sont plus que jamais importants, les modes de rencontre du partenaire idéal ont bien évolué. Frank et Amy, la trentaine, participent à un système de rencontres où toute relation a une date de début et d’expiration. Ils communiquent via un écran interactif qui leur permet de s’adresser à leur coach virtuel, qui les guide. L’application évalue et définit un temps de relation qui ne peut être modifié. Frank et Amy font donc connaissance et découvrent qu’ils ne vont rester ensemble que douze heures.