Demain nous appartient spoiler : découvrez le secret de Leslie (vidéo épisode du 14 juillet)

Demain nous appartient spoiler – Leslie cache un gros secret dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, alors qu’elle vient de retrouver Sandrine et qu’elles semblent heureuses et sereines, Leslie est rattrapée par son passé.

Et surprise : Leslie est liée à… Clovis !







Elle l’entend dire « mon amour » alors qu’elle est en pleine conversation avec Sandrine, qui lui dit qu’elle va rester à Sète avec elle. Clovis les observe et regarde Leslie avec un large sourire ! Sandrine lui demande ce qu’elle a, Leslie lui répond juste qu’elle a cru voir quelqu’un…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1470 du 14 juillet 2023 : l’arrivée de la famille de Sara

