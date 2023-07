Demain nous appartient spoiler : Jordan découvre la vérité (vidéo épisode du 1er août)

Demain nous appartient spoiler – Judith joue avec le feu dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, la jeune femme échange des messages avec Erwan, un ex qui lui envoie des déclarations d’amour dans des bouteilles depuis déjà plusieurs semaines !







Et Judith ne va pas hésiter à mentir à Jordan les yeux dans les yeux. Il n’a pas confiance et franchit la ligne rouge en fouillant dans le téléphone de Judith… Et bingo, il tombe sur des échanges de messages entre Judith et Erwan. Vous vous doutez bien que ça part en crise de jalousie !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1481 du 31 juillet 2023 : Roxane entend une dispute entre Angélique et Didier

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.