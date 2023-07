Demain nous appartient spoiler : Sandrine et Morgane disparaissent (vidéo épisode du 7 juillet)

Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner dans les prochains jours dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Sandrine et Morgane ont disparu !

Victoire découvre leur maison toute retournée, la baie vitrée ouverte et de la vaisselle cassée au sol…







Sandrine et Morgane ont toutes les deux disparues, elles sont injoignables. Victoire tombe directement sur leurs messageries ! Inquiète, elle appelle Chloé, qui n’a pas de nouvelle non plus et propose d’appeler Gabriel. Elles décident de se retrouver au commissariat…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1465 du 7 juillet 2023 : Sandrine et Morgane ont disparu

