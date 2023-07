Ici tout commence du 10 juillet : Eliott triste et inquiet (résumé + vidéo épisode 704)

Ici tout commence du 10 juillet, résumé et vidéo extrait épisode 704 – Rien ne va plus entre Greg et Eliott ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Hortense a balancé les confidences d’Eliott à Greg et du coup c’est très tendu… Ce soir, ils s’expliquent ! Et Axel se pose toujours des questions sur l’inconnu qui l’a sauvé…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 10 juillet 2023 – résumé de l’épisode 704

Avec l’annulation du double mariage, l’amitié d’Eliott et Hortense en prend un coup. En effet, Hortense n’a donné aucune nouvelle à Eliott durant tout le week-end… Greg descend Hortense mais Eliott est triste et inquiet. Jasmine essaie de calmer le jeu. Elle tente de rassurer Eliott, c’est sa meilleure amie elle va forcément se calmer et venir à son mariage.

Pendant ce temps là, Antoine et Souleymane accueillent Enzo chez eux. Enzo est ravi alors qu’Antoine cherche à s’occuper les esprits pour oublier sa rupture avec Rose.

Et la codirection du Double A entre Théo et Anaïs ne se passe pas si bien que prévu…



Ici tout commence du 10 juillet 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff