Ici tout commence du 12 juillet : Hortense va trop loin (résumé + vidéo épisode 706)

Ici tout commence du 12 juillet, résumé et vidéo extrait épisode 706







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

Ici tout commence du 12 juillet 2023 – résumé de l’épisode 706

Hortense et Mehdi font le point avec Jude, qui a préparé des macarons parfaits pour le mariage. Mais Hortense va trop loin. Elle est à fond dans sa guerre contre Eliott et pense même à voler leurs alliances ou faire annuler leur commande de Champagne. C’en est trop pour Jude, qui décide d’abandonner. Mehdi pense lui aussi que cette guerre va beaucoup trop loin.

Pendant ce temps là, Eliott et Greg cherchent un plan B pour la musique. Jasmine propose de se charger de leur faire une playlist.

A deux jours du mariage, la réconciliation semble impossible. Le pique-nique romantique de Claire et Olivia fait l’objet d’un regard indiscret. En cuisine, Tom réalise que Billie lui manque…



Ici tout commence du 12 juillet 2023 – vidéo premières minutes

