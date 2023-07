Ici tout commence du 26 juillet : Clotilde avoue (résumé + vidéo épisode 716)

Ici tout commence du 26 juillet, résumé et vidéo extrait épisode 715 – Clotilde avoue ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Axel veut savoir qui a pris la clé usb d’Auguste…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 26 juillet 2023 – résumé de l’épisode 716

Axel a réuni la famille Armand, il veut savoir qui a pris la clé usb d’Auguste. Clotilde finit par avouer que c’est elle et qu’elle a détruite ! Axel est hors de lui, il pense que c’est un signe d’aveu, c’est Clotilde qui a tué Auguste… Clotilde assure encore une fois qu’elle n’a pas empoisonné son père, elle pense qu’il délirait et elle a détruit la clé usb pour protéger leur famille. Rose prend la défense de sa soeur, Axel leur demande de partir, il est complètement manipulé par Richard.

En cuisine, Enzo donne des conseils à Théo pour sauver son couple avec Anaïs. Et Léonard déroule son plan imparable pour réunir Tom et Billie.



Ici tout commence du 26 juillet 2023 – vidéo premières minutes

