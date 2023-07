Ici tout commence du 7 juillet : Axel se pose des questions (résumé + vidéo épisode 703)

Ici tout commence du 7 juillet, résumé et vidéo extrait épisode 703 – Rien ne va plus entre Greg et Eliott ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Hortense a balancé les confidences d’Eliott à Greg et du coup c’est très tendu… Ce soir, ils s’expliquent ! Et Axel se pose toujours des questions sur l’inconnu qui l’a sauvé…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Enzo a un coup de coeur pour… (vidéo épisode du 11 juillet)







Publicité





Ici tout commence du 7 juillet 2023 – résumé de l’épisode 703

Greg et Eliott s’expliquent. Greg reproche à Eliott d’avoir parlé à Hortense au lieu de lui avoir dit à lui qu’il ne se sentait pas heureux à Tokyo. Greg est perdu et remet leur mariage en cause…

De son côté, Axel se pose beaucoup de questions sur Auguste Armand et sur le mystérieux inconnu qui l’a sauvé après l’accident de train. Il se confie à Jasmine. Elle lui conseille d’en parler à ses soeurs ou à Teyssier mais il ne préfère pas. Axel attend un nouveau message de cet inconnu.

Surprise en cuisine : un nouveau chef brigue la gestion du Pop-Up. De son côté, Louis mène l’enquête sur le mystérieux inconnu du train…



Publicité





Ici tout commence du 7 juillet 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff