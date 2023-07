Joséphine Ange Gardien du 4 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 4 juillet 2023 – Ce mardi après-midi et durant tout l’été, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !







Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 4 juillet 2023 : l’épisode « Trois campeurs et un mariage »

Joséphine, propulsée concierge d’un magnifique hôtel / casino, accueille Tom Delorme et ses deux complices du Camping Paradis, Xavier et André, venus assister au mariage d’Ariane, l’ex-petite amie de Tom. Quelle n’est pas la surprise de celui-ci en découvrant qu’Arthur, l’heureux fiancé, lui ressemble comme deux gouttes d’eau… mais avec quelques kilos en plus. Pour Xavier et André, il est évident qu’Ariane n’a pas totalement oublié Tom. Impression renforcée par la future mariée, qui semble fébrile et hésitante à 24 heures de la cérémonie. Tom en vient alors à se demander s’il n’est pas encore amoureux d’Ariane. Une situation inédite pour Joséphine face à cette confusion des sentiments, qui se complique encore lorsqu’elle découvre avec Tom, Xavier et André que le sympathique Arthur est, en fait, déjà marié…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Laurent Ournac (Tom Delorme), Jennifer Lauret (Ariane Leroy), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Patrick Paroux (Christian Parizot), Olivier Solivérès (Arthur et Alexandre), Patricia Malvoisin (Françoise Leroy), Valentine Atlan (Sofia), Evelyne Grandjean (La grand-mère), Clio Baran (Hôtesse spa), Alexandre Texier (Client hôtel), Maxime Fabia (L’hôtelier), Jérôme Godgrand (Agent Casino), Olivia Zam (Couturière Ariane), Frédéric Bernard (Bijoutier), Nicolas Le Guyader (Rugbyman), Doriane Prieto (Policier), Julia Dorval (Isabelle), Yann Pozzoli (Le photographe), Richard Rouillé (Le maire)

Avec la participation de : Jean-Pierre Bouvier (Clément Leroy)



Et à 15h40 l’épisode « La parenthèse enchantée »

Vigile de nuit dans un magasin de jouets ? Joséphine « hallucine » en découvrant son nouveau métier ! Elle va rapidement comprendre qu’elle est là pour aider Sandra, une jeune mère célibataire qui n’a plus de toit et a élu domicile avec sa fille dans le magasin de jouets ! Aucun doute sur sa mission, Joséphine doit sortir sa cliente de ce mauvais pas. Pour cela, elle sera heureusement aidée d’Olivier, un vendeur du magasin un peu lunaire et de sa grand-mère, Clémence, plein de bonnes idées pour aider Sandra !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Camille Claris (Sandra), Yoann Denaive (Olivier), Nicole Gueden (Clémence), Elina Solomon (Zoé), Marie Piton (Nadine Rabier), Denis Maréchal (Philippe), Philippe Suner (Le directeur d’école), Ophélie Koering (Corinne), Anne-Charlotte Piau (La maîtresse de Zoé), Mélanie Malhère (Propriétaire appartement), Patrice Juiff (Le voisin), Ricky Tribord (Policier parc), Florent Bigot de Nesles (Capitaine de gendarmerie), Clémentine Layec (Copine Zoé), Nathan Dellemme (Chef pompier), Arthur Orcier (Passant locataire rue), Brigitte Lo Cicero (Cliente incendie), Sylvain Vanstaevel (Gendarme Paloma), Olivia Zam (Collègue Sandra), Elena Plonka (Tiffany), Elliot Chazal (Thibaud / Enfant sabre), Eliott Bousson (Raphaël / Enfant conte), Emma Grandjean (Cécile / Fille conte)