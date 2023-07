Les 12 coups de midi du 27 juillet : plus que 3 cases sur l’étoile mystérieuse !

Les 12 coups de midi du 27 juillet 2023, 4ème victoire de Delphine – Delphine, la tombeuse de Céline, continue sans briller dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Aux côtés de Jean-Luc Reichmann, elle a signé une quatrième victoire ce jeudi mais n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur, sa cagnotte arrive ainsi à 6.600 euros de gains.







Les 12 coups de midi du 27 juillet 2023, encore un indice sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 3 cases et elle sera donc dévoilée entièrement demain ! On a désormais tous les indices à disposition : le Taj Mahal en Inde, une voiture de course à pédales rouge, un papillon, une tronçonneuse, le drapeau du Liban, un panneau « underground » (métro de Londres), et un éventail.

Rappelons qu’il s’agit du chanteur Kendji Girac derrière cette étoile mystérieuse.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Gérard Darmon, Antonio Banderas, Britney Spears, Tom Cruise, Jean-Paul Belmondo, Mika, Salma Hayek

Les 12 coups de midi du 27 juillet, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1