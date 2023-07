Un si grand soleil spoiler : Elisabeth met la pression à Léonore (VIDÉO épisode du 31 juillet)

Un si grand soleil spoiler – Elisabeth va mettre un coup de pression à Léonore dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Louis continue sa guerre contre le lotissement construit par la foncière et il prévoit même d’organiser une manifestation.

Elisabeth décide d’en parler à Léonore…







Et si la discussion semble cordiale et que Léonore explique à Elisabeth que son fils est majeur et qu’il y a peu de chance qu’il l’écoute, celle-ci lui met un gros coup de pression. Elle lui dit que si Louis s’obstine à se mettre en travers de son chemin, ça va considérablement altérer leurs relations professionnelles !…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1206 du 31 juillet 2023 : le coup de pression d’Elisabeth



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.