Maison à vendre du 24 juillet : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Maison à vendre du 24 juillet 2023







en replay et en streaming gratuit sur 6Play.







Maison à vendre du 24 juillet 2023

Liliana et Olivier vivent à Argenteuil, avec leurs deux garçons, dans une petite maison de 43 m² depuis 12 ans mais les volumes ne conviennent plus à leur famille. Leur projet : vendre ce bien et s’offrir une meilleure qualité de vie en s’installant à Chartres, où Liliana pourrait reprendre son activité de coiffeuse en ouvrant son propre salon. Stéphane Plaza vole à leur secours pour débloquer la situation et Sophie Ferjani va se pencher sur l’agencement de cette toute petite maison pour faire avancer leur projet.

Daniel, 64 ans, vit à Torcy en Seine-et-Marne dans un duplex bien trop grand pour lui depuis le décès de sa femme. Daniel veut donc le vendre et déménager pour trouver plus petit et plus fonctionnel. Mais l’appartement peine à se vendre car il est difficile de se projeter dans cet appartement qui n’est plus du tout au goût du jour. Daniel et ses filles ont besoin de Stéphane Plaza pour les aider à tourner cette page. Et c’est Jessica Venancio, une nouvelle architecte d’intérieur, qui va repenser ce grand duplex pour le moderniser. Avec la participation surprise de la comédienne Michèle Bernier !



« Maison à vendre »