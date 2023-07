Meurtres au paradis du 24 juillet : vos épisodes ce soir sur France 2

Meurtres au paradis du 24 juillet 2023 – C’est encore une fois des rediffusions de votre série « Meurtres au paradis » qui vous attendeent ce lundi soir sur France 2. Au programme aujourd’hui, les épisodes 4, 5 et 6 de la saison 10.







Publicité





A suivre dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







Publicité





Meurtres au paradis du 24 juillet 2023, vos épisodes

Saison 10 épisode 4 « Enquête sous perfusion » : L’inspecteur Neville Parker est hospitalisé, suite à une réaction anaphylactique à une piqûre de mouche des sables. Lors de sa première nuit, son infirmière Dena Johnson meurt, après s’être enfermée dans son bureau. Tous les indices font penser à un suicide, mais un détail gêne l’inspecteur, qui ne peut s’empêcher de trouver cette mort suspecte. Le commandant Patterson l’ayant relevé de ses fonctions le temps de son hospitalisation, Neville décide de mener l’enquête depuis son lit…

Saison 10 épisode 5 « Pacte avec le diable (1re partie) » : Pasha Verdinikov, un pianiste célèbre, est retrouvé mort dans sa villa, d’une balle dans l’abdomen. L’inspecteur Parker est convaincu qu’on a maquillé la scène de crime en cambriolage et que le mobile est ailleurs. Mais les quatre personnes qui se trouvaient dans la maison à l’heure du crime ont un alibi. L’affaire se corse quand Neville découvre que la victime avait tracé deux lettres avec son sang : A et S. Qui est donc cette mystérieuse personne désignée par la victime et pourquoi quelqu’un a-t-il fait disparaître cette preuve ?



Publicité





Saison 10 épisode 6 « Pacte avec le diable (2e partie) » : Le sergent Camille Bordey est de retour à Sainte-Marie, suite à l’agression de sa mère, Catherine. Florence étant partie enquêter à Londres, c’est elle qui prend la relève avec l’inspecteur Parker. Ensemble, ils étudient les différents éléments rassemblés sur le meurtre de Pasha Verdinikov, tout en espérant que le témoignage de Catherine les lancera sur une nouvelle piste…

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.