Plus belle la vie sur TF1 en 2024 ? Les fans y croient !

Plus belle la vie infos PBLV – La série marseillaise « Plus belle la vie » fera-t-elle son grand retour sur TF1 en 2024 ? C’est ce qui se prépare en ce moment même si TF1 n’a pas encore signé avec la production de PBLV, Newen. Et chez les fans de « Plus belle la vie », on trépigne d’impatience et on a bon espoir !







En effet, selon un sondage effectué sur Twitter, vous êtes plus de 70% de fans de PBLV à croire que la série fera bien son retour l’an prochain.







Rappelons que la série quotidienne s’était arrêtée en novembre dernier sur France 3 après 18 saisons et des audiences toujours autour des 2 millions de téléspectateurs chaque soir. Depuis, la case horaire s’est effondrée ! Et alors que la production, Newen, appartient au groupe TF1, les espoirs sont grands de voir le feuilleton revenir l’an prochain.

TF1 confirme travailler au retour de Plus belle la vie

« Il en est question » a déclaré la semaine dernière Ara Aprikian, le directeur général adjoint du groupe TF1, confirmant travailler avec la production de « Plus belle la vie », Newen.



« Est-ce qu’on a décidé ? Non. On a toujours dit que Plus belle la vie était une marque forte et belle. Nous commençons à travailler avec Newen pour savoir s’il y a une possibilité de prolonger cette aventure sur TF1, mais pour l’instant il n’y a rien d’acté. »

Ces acteurs emblématiques de PBLV qui ont déjà dit oui

Quels acteurs sont déjà partants ? Selon Télé 2 Semaines, vous devriez retrouver : Laurent Kérusoré (Thomas Marci), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Léa François (Barbara Évenot), Pauline Bression (Emma), Jérôme Bertin (Patrick), Anne Décis (Luna), Elodie Varlet (Estelle), Théo Bertrand (Kévin), Cécilia Hornus (Blanche), Pierre Martot (Léo) et Marwan Berreni (Abdel).

Un nouvel horaire et des épisodes raccourcis

Newen, producteur de « Plus belle la vie », a déposé un projet à la mairie de Marseille afin d’occuper à nouveau le Pôle Média de la Belle de Mai. Et selon la Provence, ce serait des épisodes plus courts, d’une quinzaine de minutes. L’horaire de diffusion devrait lui aussi changer, passant à 13h50 juste après le journal de 13h et la météo. Pas de panique si vous travaillez, vous pourrez évidemment visionner les épisodes en replay !