« 20h30 le samedi » du 19 août 2023 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse – « La story de Véronique Sanson ».





Cinquante ans de carrière, une multitude de succès et de distinctions, des peines, des larmes mais aussi beaucoup de joie et de création… Le 19 août 2023, focus sur Véronique Sanson, qui a parlé à cœur ouvert au magazine.

Ses chansons sont la bande-son de nos vies, de nos peines, de nos élans. Depuis cinquante ans, la profondeur des textes de Véronique Sanson et le vibrato de sa voix unique dit beaucoup de ses joies, de ses souffrances et de son incroyable résilience. Elle a notamment vaincu une addiction à l’alcool et un cancer des amygdales.

C’est au début des années 1970 qu’elle a rencontré le succès avec le tube Besoin de personne. D’abord compagne de Michel Berger, elle est partie aux Etats-Unis vivre avec le musicien Steven Stills, du groupe phare Crosby, Stills, Nash and Young.

🔵 La tournée continue en 2024, avec un 75e anniversaire au Grand Rex

De retour en France, c’est en 1988 qu’elle a sorti l’album Moi le venin, devenu disque de platine. Elle a obtenu de nombreux prix et décorations : trois Victoires de la musique, Grande médaille de la chanson française de l’Académie française, et est elle commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres ainsi que chevalière de l’ordre national du Mérite.

L’auteure-compositrice-interprète a accepté de parler à cœur ouvert à « 20h30 le samedi », à l’occasion de sa tournée « Hasta Luego », jouée à guichets fermés depuis 2022, et qui se poursuivra en 2024, année de ses 75 ans qu’elle fêtera sur la scène du Grand Rex, à Paris, entourée de ses musiciens et de son fidèle public.



Un reportage de Stéphane Dépinoy, Lucile Aimard, Anne Cohen et Manoé David.

