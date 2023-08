50mn Inside du 26 août : sommaire et reportages de la dernière de Nikos ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 26 août 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro spécial été de votre magazine 50mn Inside. Et aujourd’hui, il s’agit de la dernière de Nikos Aliagas ! Pour l’occasion, Sandrine Quétier est venu lui faire un petit coucou.





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 26 août 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🎥 À la Une – Les 20 ans d’un gars, une fille !

C’est la série qui a révélé Alexandra Lamy et Jean Dujardin il y a 20 ans : « Un gars, une fille », ou les aventures quotidiennes d’un couple, auquel on s’est tous un jour identifié, entre disputes, réconciliations et petits arrangements.

Pour fêter cet anniversaire, deux soirées exceptionnelles dès lundi sur TF1. Et pour incarner Chouchou et Loulou version 2023, 16 couples détonants, parmi lesquels Ines Reg et son mari Kevin, ou encore Adriana Karembeu et Denis Brogniard.

🎤 La story – Star Academy

C’est une émission culte des années 2000 qui a vu naitre des stars de la chanson : Jenifer, Nolwenn Leroy, Grégory Lemarchal, Elodie Frégé …

Les équipes de « 50’inside » ont retrouvé ceux qui ont fait les premières heures de « La Star Academy ». Professeurs, élèves, producteurs …Comment est né cette émission phénomène ?



🏠 En intimité – Marianne James

Chanteuse lyrique d’abord, révélée au grand public comme juré de plusieurs télécrochets, elle a accepté de nous recevoir chez elle cet été, dans le fief de son enfance, à Montélimar, où elle a grandi dans l’odeur de chocolat de la boutique de ses parents. Entre piscine, farniente et souvenirs, rencontre avec une personnalité attachante et hors du commun.

📸 Le portrait – Matt Pokora

C’est l’une des personnalités de la rentrée : Matt Pokora, il sera dans quelques semaines sur les plus grandes scènes de France pour sa grande tournée « Epicentre Tour ». Désormais marié et père de deux enfants, il compte bien célébrer comme il se doit ses 20 ans de carrière.

50mn Inside du 26 août 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌞 Le document d’Inside – Ibiza

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h50 sur TF1.