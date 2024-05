Ici tout commence spoiler : Tom va-t-il enfin tourner la page ? (vidéo épisode du 6 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Tom va-t-il enfin réussir à tourner la page de son histoire avec Billie dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Tom est déprimé et a bien du mal à se remettre de leur rupture, d’autant que Billie lui a fait croire qu’elle était passée à autre chose…











Et dans quelques jours, les amis de Tom sont déterminés à l’aider à tourner la page. Enzo et David encouragent Tom à profiter de la vie avec d’autres filles… Tom n’en a pas envie mais David repère une fille qui regarde Tom de loin. Il y va et réussit à obtenir son numéro pour Tom !

Mais Tom va-t-il vraiment lui écrire et aller plus loin ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 919 du 6 mai 2024, Tom doit tourner la page

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.