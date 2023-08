Rugby Top 14 : suivre La Rochelle / Lyon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – La Rochelle / Lyon en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce samedi 26 août 2023 sur Canal+ ! Seconde journée du Top 14 qui oppose le Stade Rochelais au LOU Rugby cet après-midi.





Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+ dès 15h.







Deuxième journée du Top 14 ce samedi après-midi. Le Stade Rochelais a mal démarré sa saison avec une défaite tandis que le LOU Rugby a signé une victoire en première journée.

La Rochelle / Lyon compositions des équipes

Le XV de départ du Stade Rochelais : Dulin – Thomas, Nowell, Favre, Leyds – Reus – Kerr-Barlow – Cancoriet, Jegou – Dillane, Picquette, Lavault – Holz – Pollard – Colombe



Le XV de départ du LOU Rugby : Arnold – Mignot – Maraku, Godwin – Rattez – Smith – Pagès – Botha – Kpoku – Pacheco, Goujon – Geraci – Bamba – Charcosset – Rey

La Rochelle / Lyon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 15h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservé aux abonnés).

Pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue Nationale de Rugby.

La Rochelle / Lyon, 2ème journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir dès 15h sur Canal+.