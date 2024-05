« Petite ville, grands mensonges » : votre téléfilm ce 2 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Petite ville, grands mensonges » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 2 mai 2024 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Petite ville, grands mensonges ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Petite ville, grands mensonges » : l’histoire, le casting

Rachel, une jeune mère, est en quête frénétique de sa fille adolescente, Hannah, qui a disparu après un accident de voiture survenu en dehors d’une petite ville isolée. Dans un état d’angoisse profonde, Rachel s’efforce de retrouver sa fille avant qu’elle ne soit perdue à jamais…

Avec : Rhonda Dent (Rachel), Kristina Paras (Hannah), Matt Hamilton (Mark), Anna Van Hooft (Jenny)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Une menace sans visage ».

« Une menace sans visage » : l’histoire et le casting

Matthew, le mari de Julie, perd tragiquement la vie dans un accident de voiture alors qu’il conduisait Julie à la maternité. Julie et leur fils, Matty, survivent à l’accident. La disparition de Matthew laisse sa sœur jumelle, Alison, dévastée. Six ans plus tard, Julie accepte la proposition d’Alison de s’installer dans son quartier. Alison met tout en œuvre pour faciliter leur installation, encourageant Julie à rejoindre le réseau privé du voisinage pour établir des liens sociaux et obtenir de l’aide au besoin. Julie trouve rapidement un emploi dans une salle de sport, où elle rencontre Blake, un client qui l’attire rapidement. Pour s’occuper de Matty pendant ses heures de travail, Julie engage Marisol comme baby-sitter. Cependant, Alison prend régulièrement Matty sans prévenir Julie, désireuse de partager des moments précieux avec son neveu.

Avec : Andrea Bogart (Julie Caster), Hannah Barefoot (Alison), Kenzie Dalton (Marisol), John-Michael Carlton (Blake Larson)