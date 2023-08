C dans l’air du 28 août 2023 : invités et sommaire

Publicité





C dans l'air du 28 août 2023





C dans l’air du 28 août 2023 : le sommaire

⚫ Franck Louvrier, maire LR de la Baule-Escoublac, sera ce soir l’invité de Caroline Roux.

C’est à l’issue d’un week-end très politique ou la droite a lancé la bataille de 2027 que l’actuel ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a organisé sa rentrée politique ce dimanche à Tourcoing, ville dont il a été le maire. S’il ne cache plus ses ambitions politiques, la première ministre Elisabeth Borne, finalement conviée à l’évènement, l’a appelé à l’unité de la majorité et au travail gouvernemental : « Notre unité est notre force. Nous devons la protéger à tout prix et ne pas paver nous-mêmes le chemin des extrêmes », l’a-t-elle mis en garde.

Le président des Républicains, Eric Ciotti a affirmé qu’il se rendrait à l’invitation du chef de l’Etat mercredi prochain qui réunira tous les chefs des partis. L’objectif est de bâtir « ensemble » des textes législatifs et ouvrir la voie, « le cas échéant », à des référendums. Mais Eric Ciotti craint un nouveau coup de communication alors que Macron a déjà écarté des propositions LR sur l’immigration.

En mars dernier dans le JDD, le maire LR de la Baule-Escoublac Franck Louvrier disait « soit nous acceptons de conclure un contrat de gouvernement dans la transparence vis-à-vis de nos électeurs, soit Emmanuel Macron sera condamné à l’immobilisme ». L’un des gros dossiers de la rentrée est donc le projet de loi sur l’immigration pour lequel Gérald Darmanin est chargé de construire une majorité.

Franck Louvrier reviendra sur cette course à la présidentielle qui a déjà commencé, sur les dossiers chauds de la rentrée et sur l’avenir des Républicains.

⬛ Rentrée de Darmanin : Borne en mission « sabotage »

« Darmanin, premier fliqué de France ». Le titre de Libération aujourd’hui ironise bien sur l’ambiance autour du locataire de la place Beauvau. Alors que celui-ci comptait sur son raout de rentrée dans son fief de Tourcoing pour poser ses jalons en vue de 2027, Elisabeth Borne s’y est invitée in extremis à la demande de l’Élysée pour faire « passer quelques messages » à ce ministre de l’Intérieur un peu pressé dans ses ambitions présidentielles.

Mais Gérald Darmanin n’a pas manqué de rappeler qu’il est aux côtés du chef de l’État depuis son accession à l’Elysée, et souligne d’ailleurs qu’il est le seul dans ce cas avec Bruno Le Maire et Elisabeth Borne. Une manière de repousser les procès en déloyauté alors que la Première ministre était visiblement en mission »sabotage » ce dimanche dans le Nord, avec une leçon« d’unité » bien placée à l’endroit de son ministre de l’Intérieur. De son côté, Bruno Le Maire rappelle ce matin le calendrier institutionnel et prône la « patience » alors qu’il est lui aussi donné comme possible candidat en 2027.

Pendant ce temps, Gabriel Attal fait parler de lui dans son nouveau costume de ministre de l’Éducation nationale. Hier, c’est en annonçant interdire dans les établissements scolaires le port de l’abaya (ce vêtement traditionnel féminin porté au Moyen-Orient au-dessus des autres vêtements), qu’il a suscité la polémique. Dans un contexte de signalements de plus en plus fréquents sur les distinctions religieuses à l’école, cette décision stricte est un moyen pour le gouvernement de reprendre la main sur les sujets régaliens.

À gauche aussi, la rentrée fut scrutée. Aux Amfis d’été de la France insoumise, une ancienne candidate socialiste à l’Élysée a fait parler d’elle : Ségolène Royal. Celle-ci propose en effet d’être tête de liste aux Européennes pour la Nupes, une proposition surprise plutôt bien accueillie à la France insoumis, notamment par Jean-Luc Mélenchon. Mais l’heure n’est pas à l’union puisque les écologistes, comme les communistes de leur côté, ont décidé de présenter leur propre liste et ont même déjà choisi Marie Toussaint pour les représenter. Royal risque donc de faire flop, d’autant que ses prises de paroles sont régulièrement pointées du doigt et sa participation prochaine comme chroniqueuse aux côtés de Cyril Hanouna risque de crisper un peu plus encore.

Alors, Gérald Darmanin a-t-il raté sa rentrée à Tourcoing ? Avec Attal, quels changements possibles à l’Éducation nationale ? La Nupes peut-elle se ranger derrière Ségolène Royal aux Européennes ?



