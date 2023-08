Des trains pas comme les autres du 31 août : l’Argentine ce soir sur France 5

Publicité





Des trains pas comme les autres du 31 août 2023 – C’est deux inédits de l’émission « Des trains pas comme les autres » qui vous attend ce jeudi soir sur France 5. Le globe-trotter Philippe Gougler vous emmène en Argentine du Sud et du Nord le temps d’une soirée !





A suivre dès 21h10 sur France 5, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







Des trains pas comme les autres du 31 août 2023

À 21h00 : Argentine du Sud (inédit)

L’Argentine, c’est un grand pays au passé ferroviaire très riche. En passant de la Patagonie aux glaciers du sud, jusqu’à Buenos Aires, Philippe va parcourir l’Argentine en train. Le premier train pas comme les autres que Philippe découvre est situé dans les montagnes et il est surnommé la « trochita ». C’est un petit train à vapeur qui circule dans des paysages incroyables. Mais, surtout, ce train ne manque pas de saveur, car on peut faire cuire un barbecue directement sur la locomotive ! Après ce voyage insolite, Philippe découvre une drôle de croyance, le Gauchito Gil, un saint patron typiquement argentin. S’ensuit un voyage en train au cœur de la célèbre pampa argentine qui lui permet d’arriver à Buenos Aires. Philippe tombe à pic, car chaque 29 du mois se déroule une tradition très spéciale : les Argentins mangent des gnocchis, un plat censé leur apporter la fortune. Philippe quitte ensuite la ville pour retrouver les montagnes, et il embarque dans le Patagonico, un train qui traverse la Patagonie d’ouest en est à travers des paysages désertiques à couper le souffle. L’occasion pour lui de rencontrer les habitants de cette région lointaine et aussi d’atteindre les fameux glaciers du sud de l’Argentine.



À 21.50 : Argentine du Nord (inédit)

Philippe part à la découverte de l’Argentine du Nord. Il va traverser des montagnes abruptes de la cordillère des Andes, des plages qui appellent au farniente et Buenos Aires, la capitale du pays.

Son voyage en train débute près de Salta, dans les mythiques montagnes du Nord. Ici roulaient des trains de légende sur une voie pas toujours très en forme… Mais une équipe de cheminots bichonne la voie tous les jours pour lui redonner de sa superbe. Pour ce faire, ils circulent à bord d’un drôle d’engin, mi-train, mi-pickup. Philippe, notre globe-trotteur ferroviaire, continue son voyage dans les Andes et rencontre des lamas, un animal typiquement andin. Puis, il reprend le train qui va lui permettre de découvrir une boisson énergisante très locale : le maté. Il se pose ensuite à Rosario, une grosse ville qui a vu naître nombre de footballeurs. Et c’est un jour particulier, car certains fans se rassemblent pour une messe en l’honneur de leur dieu, Maradona. Une église pas comme les autres qui nous montre la ferveur du peuple argentin pour le football. Philippe reprend le train à Buenos Aires. La capitale est touchée par l’inflation depuis des années, mais elle continue de vivre au rythme du tango. Au rythme aussi d’un quartier pas comme les autres : le delta. Dans ce labyrinthe de canaux et de rivières, c’est un autre Buenos Aires, plus vert, que découvre Philippe, et notamment ses bateaux-épiceries qui sillonnent le delta jusqu’à la mer. Car l’Argentine, c’est aussi de longues côtes maritimes sur l’Atlantique… Philippe s’arrête dans une station balnéaire laissée à l’abandon. Un endroit incroyable, désertique, presque un décor de film fantastique… Il termine ce voyage inoubliable dans la jolie ville d’Epecuen.

À propos

Découvrir un pays à bord de ses trains, voyager avec ses habitants, avancer au milieu de paysages au rythme de la locomotive… Philippe Gougler a la curiosité contagieuse et le goût du voyage, ponctué par les rencontres. Pendant tout l’été, il partage à bord de trains atypiques, ses balades dépaysantes au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

Cet été, Philippe Gougler propose 7 numéros inédits : Indonésie : Java et Sulawesi, Japon : Hokkaido le grand blanc, Australie du Sud Pays-Bas, Serbie, Argentine du Nord et Argentine du Sud (une soirée).

« Des trains pas comme les autres » revient ce soir dès 21h10 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV