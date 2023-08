Echappées Belles du 19 août : direction la Normandie ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 19 août 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions : « Normandie, de village en village », suivi de la spéciale « Les voyages de Saint-Exupéry ».

A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV











Echappées Belles du 19 août, à 20h55 – « Normandie, de village en village »

Des immenses plages du Débarquement aux collines ondulantes du Perche ornais, des champs de pommiers en fleurs du pays d’Auge aux falaises de la Suisse Normande, l’impressionnante variété de paysages de la Normandie a tout pour plaire.

Cette région de l’Ouest français coincée entre la Bretagne et l’Ile-de-France, où vivent plus de 3 millions d’habitants, a fait de ses petits villages authentiques et pittoresques son atout phare. Parmi eux, certains bourgs ont acquis une grande notoriété et attirent de nombreux visiteurs ; d’autres, plus discrets, ont su préserver leur écrin et leur authenticité.

La Normandie regorge aussi de territoires méconnus des touristes, voire insoupçonnés, qui illustrent pourtant son riche patrimoine historique et naturel. Des cités médiévales abritant les vestiges d’un autre temps, des communes situées à la naissance du massif armoricain prisées pour leurs reliefs et leurs activités nature, des lieux-dits marqués par une solidarité vicinale, voilà ce qui façonne également la Normandie.

Ismaël Khelifa va à la rencontre d’habitants impliqués dans la vie locale et investis dans la protection de leur terroir et de leurs traditions ; des gens du cru enthousiastes à l’idée de faire découvrir les trésors de leur région natale ou d’adoption.

D’où vient l’attachement des Normands pour leur patrimoine ? Comment font les habitants pour maintenir l’esprit et la culture authentique des « villages » ? Comment certains habitants dépoussièrent leur bourg endormi pour gagner en visibilité ?

Reportages : La carte d'identité des villages / Le travail du métal à Villedieu-les-Poêles / Saint-Vaast la Hougue, village littoral / La Suisse normande, eldorado des sportifs / Le marais blanc du Cotentin / La Renaissance du village de Quibou.



Echappées Belles du 19 août à 22h30 – « Les voyages de Saint-Exupéry »

Antoine de Saint-Exupéry inspire, émerveille, réconforte, encourage, questionne. Sa portée est universelle car ses œuvres s’adressent au cœur de tout être humain de toutes générations.

Pour preuve, l’auteur du Petit Prince est probablement le Français le plus lu au monde (livre traduit dans près de 500 langues et dialectes différents). Mais est-il autant connu du grand public pour sa vie d’aviateur, d’explorateur, de cinéaste, de journaliste, d’inventeur que pour son esprit d’enfance ou son engagement de citoyen ? Qu’est-ce qui rend Saint-Exupéry et ses œuvres aussi universels ?

Cette spéciale Échappées belles est une occasion inédite de découvrir qui était réellement Saint-Exupéry, les nombreuses facettes de sa personne, mais aussi de comprendre comment des villes comme Lyon, Toulouse ou Marseille ont marqué et inspiré sa vie, ses projets et ses œuvres pour résonner encore aujourd’hui.

Cette émission permet de découvrir les liens qui unissent Saint-Exupéry à la région Rhône-Alpes, à Toulouse et à Marseille, mais aussi de rencontrer ses héritiers, de comprendre l’impact de ses œuvres dans la vie de nos contemporains et de toucher d’un peu plus près le mystère de son universalité.

ce samedi 19 août 2023 dès 21h sur France 5