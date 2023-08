Ici tout commence du 24 août : Souleymane apprend une mauvaise nouvelle (résumé + vidéo épisode 736 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 24 août, résumé et vidéo extrait épisode 737 – Hortense a une mauvaise nouvelle à annoncer à Souleymane ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle ne va plus pouvoir l’aider à préparer le concours d’entrée de l’institut…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 24 août 2023 – résumé de l’épisode 737

Hortense rejoint Souleymane en cuisine avec une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle… La bonne nouvelle pour Hortense, c’est qu’elle va seconder le Chef Leroy pour le concours d’entrée à l’Institut. La mauvaise nouvelle, c’est que du coup elle ne pourra plus aider Souleymane dans sa préparation au concours. Hortense est mal à l’aise mais Souleymane lui assure qu’il ne lui en veut pas !

Enzo reçoit une nouvelle qui bouleverse son projet. Souleymane peine de plus en plus à protéger son secret. Au Double A, Teyssier profite du soutien d’une élève.

Ici tout commence du 24 août 2023 – vidéo premières minutes



