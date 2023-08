Des trains pas comme les autres du 24 août : la Serbie ce soir sur France 5

Publicité





Des trains pas comme les autres du 24 août 2023 – C’est une rediffusion de l’émission « Des trains pas comme les autres » qui vous attend ce jeudi soir sur France 5. Le globe-trotter Philippe Gougler vous emmène en Ouzbékistan.





A suivre dès 21h10 sur France 5







Des trains pas comme les autres du 24 août 2023

À 21h10 : la Serbie (inédit)

Philippe part à la découverte de la Serbie, au carrefour des Balkans et de l’Europe. La Serbie est une terre de caractère, aux atours encore peu explorés.

Au programme du voyage de Philippe : le train bleu, train légendaire de Tito, la découverte de Belgrade et ses mariages collectifs, et l’exploration d’une campagne pleine de surprises avec des maisons flottantes, un étrange cercle magnétique ou encore des thermes très conviviaux…



À 21.50 : le Cambodge (rediffusion)

Du sud au nord, des plages paradisiaques de Sihanoukville aux temples d’Angkor, l’ancienne capitale de l’Empire Khmer, Philippe Gougler va parcourir le Cambodge grâce à l’unique ligne de chemin de fer du pays, une ligne construite par les Français pendant la colonisation. Après une longue période d’abandon, le train a été relancé dans le pays tout récemment, en 2016. Les anciennes voies ont été modernisées et le trafic reprend progressivement.

Au programme : chasse à la tarentule au milieu de la campagne, visite de la capitale Phnom Penh et du Lac Tonlé Sap où Philippe va découvrir la vie au rythme de l’eau et faire des rencontres pleines de sourires à l’image du peuple cambodgien.

À propos

Découvrir un pays à bord de ses trains, voyager avec ses habitants, avancer au milieu de paysages au rythme de la locomotive… Philippe Gougler a la curiosité contagieuse et le goût du voyage, ponctué par les rencontres. Pendant tout l’été, il partage à bord de trains atypiques, ses balades dépaysantes au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

Cet été, Philippe Gougler propose 7 numéros inédits : Indonésie : Java et Sulawesi, Japon : Hokkaido le grand blanc, Australie du Sud Pays-Bas, Serbie, Argentine du Nord et Argentine du Sud (une soirée).

« Des trains pas comme les autres » revient ce soir dès 21h10 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV