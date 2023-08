Ici tout commence spoiler : Teyssier juge Antoine (vidéo épisode du 22 août)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Le stage d’été s’achève la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » . Et dans quelques jours, Teyssier en personne va venir goûter les plats des élèves qui ont suivi le stage de Salomé !

Après avoir goûté les plats de Léonard et Maya, Emmanuel Teyssier s’attaque à… Antoine Myriel !





On peut dire qu’Antoine n’en mène pas large face à Emmanuel… Il stresse à l’idée d’avoir son avis ! Teyssier lui annonce directement qu’il ne va pas goûter son risotto et sa mousse au chocolat, mais il trouve sa soupe de petit pois à l’estragon intéressante !

Teyssier enchaine sur Ethan et il attend qu’il relève le niveau…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 735 du 22 août 2023, Teyssier juge les plats d’Antoine



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

