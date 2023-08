L’amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? Ce soir sur M6 (7 août)

« L’amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? » au programme TV du lundi 7 août – C’est le grand retour de « L’amour est dans le pré » ce lundi soir sur M6 ! Avant le lancement de la saison 18, place à la première partie de « Que sont-ils devenus ? » pour prendre des nouvelles des agriculteurs des saisons passées.







A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay sur 6play.







L’amour est dans le pré : que sont-ils devenus ? Épisode 1

Vous avez été témoins de leur quête amoureuse, de leurs larmes, de leurs fous rires, de leurs regards langoureux, de leurs balades coquines en tracteur et, bien-sûr, de leurs inoubliables premiers baisers. Retrouvez une vingtaine de visages qui ont marqué L’Amour est dans le pré. Pour cette grande réunion de famille, retrouvez les agriculteurs à l’occasion d’une étape de l’“ADP Tour” chez Vincent le Provençal, éleveur équin et charmeur numéro 1 de la saison 16. Que sont devenus nos agriculteurs depuis leur participation à l’émission ? Où en sont leurs histoires d’amour ? Les couples formés sont-ils toujours aussi solides ? Les célibataires ont-ils trouvé leur moitié ? C’est l’heure des potins !

VIDÉO L’amour est dans le pré : que sont-ils devenus ? Extrait



« J’ai eu très peur que tu te suicides » 💔

Laurent se confie, auprès de Karine, sur les mois très difficiles qu'il a vécus après sa rupture avec Maud ! « #ADP : Que sont-ils devenus ? », les lundis 7 & 14 août à 21.10 sur M6 🚜 pic.twitter.com/eNO6CYgs77 — M6 (@M6) August 5, 2023