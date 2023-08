N’oubliez pas les paroles du 8 août : Aurore, la tombeuse d’Etienne, continue et fait monter ses gains

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 8 août, 3 victoires pour Aurore – Aurore a signé deux nouvelles victoires ce mardi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». La tombeuse d’Etienne a donc conservé son micro d’argent et elle a fait monter ses gains aujourd’hui.

Aurore compte désormais 22.000 euros de gains en 3 victoires !











N’oubliez pas les paroles du 8 août, Aurore continue

Dans le détail ce mardi soir, Aurore a remporté 1.000 euros sur la première émission et la somme maximale de 20.000 euros sur la seconde émission. On peut donc dire qu’Aurore n’a pas éliminé Etienne pour rien ! Elle sera de retour mercredi soir dans « N’oubliez pas les paroles » pour tenter de conserver son micro d’argent et faire grimper ses gains.

N’oubliez pas les paroles du 8 août 2023, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.