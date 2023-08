Ici tout commence : découvrez la nouvelle promo 2023 ! (PHOTOS)

Publicité





Ici tout commence nouveaux personnages promo 2023/2024 – Qui dit rentrée dit nouvelle promo dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ! L’Institut Auguste Armand va accueillir de nouveaux élèves et on vous propose dès maintenant de les découvrir.





Cette année, la rentrée de l’Institut Auguste Armand s’annonce des plus mouvementées ! Le concours de rentrée sera marqué par des épreuves aussi exigeantes qu’originales, concoctées par Hortense et Leroy, elles vont forcer les candidats à puiser dans leur imagination !

Hortense sera-t-elle suffisamment prise au sérieux dans son nouveau rôle de cheffe et de professeure ? De son côté, le chef Leroy et ses méthodes peu orthodoxes en déstabilisent plus d’un… Une chose est sûre, avec l’arrivée de ces nouveaux élèves, cette rentrée n’est que le prélude d’une saison riche en émotions, en compétition et en révélations !







Léonard interprété par Thomas Vilan

Léonard a grandi en foyer, où il a rencontré Salomé et Maya, qui sont devenues sa famille de cœur. C’est un jeune homme fantasque et positif, flamboyant et parfois trop curieux, qui n’a pas peur de dire ce qu’il pense. Très sociable, grâce à son côté charismatique et solaire, il se lie vite d’amitié avec les gens. Après un mois de stage aux côtés de Salomé, va-t-il réussir à intégrer l’Institut et réaliser son rêve le plus fou ?



Maya interprétée par Alexandra Favalli

Maya est une jeune fille mignonne et attachante. Elle a passé toute sa vie en foyer avec Salomé et Léonard, et a développé une dépendance affective qui lui vient de son passé difficile. Elle a une énorme peur de l’abandon. Maya est très entière dans ses relations, et peut vite être jalouse. Après des retrouvailles tendues avec Salomé, elle est désormais en paix et motivée pour rentrer à l’Institut. Peu à peu elle a repris goût à la cuisine grâce au stage d’été, et fait la rencontre d’Ethan. Mais son complexe d’infériorité risque de l’empêcher d’être parmi les vingt meilleurs…

Thibault interprété par Félix Pacaut

Thibault est le fils cadet du chef Marc Leroy et le petit frère de Jim. Thibault sait ce qu’il veut dans la vie, il a un esprit d’équipe et un sourire dévastateur qui lui permettent de fédérer naturellement autour de lui. Bon compagnon, Thibault est quelqu’un de loyal sur qui on peut compter les yeux fermés. Il est aussi un confident qui donne toujours de bons conseils.

Malik interprété par Oscar Al Hafiane

Charmeur, bourré d’autodérision et énergique, Malik est un bon camarade, assez premier degré, honnête, et sincère. Il aime être dans la séduction avec les autres sans être lourd pour autant. Très à l’aise, il réussit vite à sympathiser avec tous ceux qu’il croise ! En cuisine il dispose d’un talent rare : le palais absolu. Autrement dit, il sait reproduire des recettes à la perfection. Mais quand il s’agit d’être créatif, les difficultés commencent. Malik arrive à l’Institut pour passer le concours 2023, mais également pour retrouver Ophélie, une fille de l’Institut avec qui il a parlé sur une application de rencontres tout l’été. En réalité, Ophélie est Ambre, qui s’est inscrite sur l’application sous un faux nom, sans utiliser de photo d’elle. En voyant Malik débarquer, elle panique et lui cache qu’elle est Ophélie.

Pénélope interprétée par Laurence Facelina

Pétillante, impertinente, passionnée, cash et… trentenaire. Pénélope veut se reconvertir, et elle ne va pas laisser son âge l’en empêcher. Mais sa générosité,et son humour lui permettent de nouer des amitiés avec les plus jeunes. En pleine reconversion professionnelle, Pénélope arrive au premier jour bien préparée. Malgré les regards interloqués des autres candidats qui la prennent pour une nouvelle prof égarée, Pénélope ne se laisse pas décontenancer et se lance avec détermination.







Jim interprété par Loan Becmont

Jim Leroy est le fils aîné du chef Marc Leroy avec qui les relations sont particulièrement tendues. Heureusement, il s’entend mieux avec son frère Thibault. Ancien militaire, il a passé deux ans en tant que cuisinier dans un sous-marin, mais il a quitté l’armée brutalement sans s’expliquer. Il a un côté décalé et old school qu’il assume. Charismatique, imperturbable et direct, il possède une fine analyse des gens. Derrière son apparence silencieuse, il a un vrai sens du collectif. Jim arrive pour passer le concours de l’Institut. Il a toujours aimé cet endroit où il garde de bons souvenirs de l’époque où son père y enseignait. Il est content de retrouver Teyssier qu’il admire.

Carla interprétée par Aaricia Lemaire

Fille unique d’une famille très aisée, Carla a reçu une éducation très privilégiée, ce qui a fait d’elle une jeune femme sûre d’elle qui se permet tout et ne cache pas son ego. Habituée au luxe, elle est la seule candidate à ne pas être impressionnée par le château à son arrivée. Mais derrière son air hautain, elle est très soucieuse du regard des autres. Son humour sarcastique va la rapprocher de Bérénice, qu’elle défendra contre tous.

Bérénice interprétée par Bérénice Tannenberg

C’est la demi-sœur de Constance. Malgré leurs 20 ans d’écart, une grande affection les lie. Bérénice est une fille timide, observatrice, hypersensible. L’Institut l’attire autant qu’il lui fait peur. En effet, souffrant de phobie scolaire, elle a suivi tout son lycée par correspondance. Dès son arrivée, Bérénice est rattrapée par ses vieux démons : stress, gêne, pression, besoin de s’isoler, envie de tout lâcher et de partir… Et le fait d’être hébergée chez Teyssier ne fera qu’augmenter son anxiété…

Souleymane interprété par Dembo Camilo

Souleymane va passer son concours d’entrée cette année et rejoindre l’Institut mais cette fois pour se former en tant que futur chef. Il est sur-préparé, mais n’en a pas parlé à son père, de peur qu’il ne lui rajoute une pression supplémentaire.

Il délaissera donc le potager mais gardera toujours une passion pour tout cela.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1